Jovanotti a Tavullia in visita da Valentino Rossi

TAVULLIA – Lorenzo Cherubini, al secolo Jovanotti, ancora una volta in visita a Tavullia dal suo amico Valentino Rossi.

Dopo la collaborazione estiva culminata con il video della hit “L’allegria” (prodotta da Jovanotti e cantata da Morandi) girato proprio nel ranch del centauro pesarese, ora il legame tra i due sembra sempre più stretto.

A raccontare sui social l’ultimo incontro tra i due è stato proprio Jovanotti che ha colto l’occasione per celebrare l’ultimo atto su pista di Rossi: «Ieri ho fatto un giro a Tavullia a salutare thegreatest ValeYellow46 e la sua moto, e l’atmosfera è quella di un inizio più che della fine di qualcosa. Anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell’aria e nei cuori per sempre e l’artista… sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta».

Chissà che tra i due, ora che il centauro si prepara ad appendere il casco al chiodo, non nascano altre collaborazioni.