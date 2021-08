Negli ultimi giorni il cantante, sempre in sella alla sua bici, ha raggiunto Fano attraversando la vecchia Flaminia fino ad Acqualagna per salire sulle rampe della San Gregorio fino a Fermignano e attraverso Calmazzo

FANO – Il celebre cantautore Jovanotti sembra essersi affezionato alle Marche e in particolare al pesarese. Dopo aver scelto il ranch di Valentino Rossi a Tavullia come set del video del suo featuring con Gianni Morandi, continua a girare tra le alte Marche in sella alla sua bici. In settimana ha fatto tappa al Furlo. Non potendo proseguire a causa della strada interrotta, ha fatto tappa in un noto bar locale dove la sua presenza non è sfuggita alle proprietarie che hanno colto l’occasione per immortalare il momento con il classico selfie.

Negli ultimi giorni il cantante, sempre in sella alla sua bici, ha raggiunto Fano attraversando la vecchia Flaminia fino ad Acqualagna per salire sulle rampe della San Gregorio fino a Fermignano e attraverso Calmazzo. «Siamo felici che Jovanotti abbia apprezzato la nostra città. Jovanotti ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram – chiosa l’assessore Lucarelli -. Nella prima ha immortalato l’arrivo a Fano in bicicletta, mentre nella seconda si è scattato un selfie in riva al mare. Ci rende orgogliosi che abbia voluto pubblicare due scatti sulla nostra città verso cui ha mostrato il proprio apprezzamento. La prossima volta lo inviteremo a gustare un piatto a base di pesce fresco dell’Adriatico e ad assaporare la nostra moretta».