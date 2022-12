Ivan Cottini riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Gabicce. «Qui mi sento a casa»

GABICCE – È stata conferita con consiglio comunale in seduta straordinaria la cittadinanza onoraria a Ivan Cottini, primo ballerino al mondo affetto da sclerosi multipla che negli scorsi anni ha portato più volte la sua testimonianza a Gabicce Mare.

Classe 84’, all’età di 29 anni gli viene diagnosticata la malattia. Dopo un periodo di sconforto inizia la sua battaglia non solo per sé ma per tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare la sua stessa situazione. Nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo nomina Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale. Ivan fa inoltre parte della AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con la quale spesso organizza eventi di beneficenza.

Finalista nel 2019 del programma televisivo “Ballando con le Stelle, ospite per diversi anni del programma “Amici” e ospite all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, per Ivan Gabicce Mare è divenuta una seconda casa. Partecipa attivamente alle iniziative più importanti organizzate dall’amministrazione Comunale insieme alla Commissione per le Pari Opportunità di Gabicce Mare volte alla sensibilizzazione della cittadinanza al tema delle pari opportunità anche per le persone con disabilità all’eliminazione delle disuguaglianze e dei pregiudizi. Negli scorsi anni ha portato più volte la sua testimonianza al Festival “Gabicce in Rosa”, nel 2018 è stato insignito del Premio Baia Verde Blu “Oro” della città di Gabicce. É lui che durante la serata di premiazione del “Premio Gabicce Donna” 2022, danza sul palco commovendo tutti i presenti.

«È il più bel regalo di Natale che potessi ricevere- spiega Ivan Cottini dopo il conferimento della Cittadinanza Onoraria- Mi sono innamorato di Gabicce ormai cinque anni fa, mi avete fatto sentire a casa, mi avete accolto e supportato. Sono molto emozionato, questa è la cittadinanza più bella e la porterò nel cuore per sempre. Ringrazio tutti i consiglieri e tutta la città. Ringrazio il Sindaco Pascuzzi in cui questa sera ho potuto constatare potenziali doti da ballerino. Chissà che non sia nata una nuova coppia per il programma “Ballando con lo stelle”, lo proporrò a Milly Carlucci».

Ivan Cottini e il sindaco Pascuzzi

«Il Comune di Gabicce Mare ha capito la sua battaglia, condividendo e sostenendo ogni sua iniziativa, in quanto simbolo della lotta contro la S.M. e di tutte quelle persone che si ribellano e non accettano la propria malattia, che vogliono essere comunque protagoniste della loro esistenza- sottolinea il Sindaco Pascuzzi– La sua è una lotta a nome di tutti i malati di S.M., la sua volontà, la sua forza, il suo coraggio ci fanno molto meditare. È un gladiatore nell’arena, è un fanciullo davanti ad un gigante, ma non per questo si arrende, non per questo non continua a lottare per sé e per tutti quelli che come lui si trovano ad affrontare le problematiche di una disabilità che aumenta di giorno in giorno. Proprio per aver collegato il suo coraggio, la sua tenacia, la sua voglia di vivere, la sua speranza nel futuro e la sua battaglia quotidiana con il nome di Gabicce Mare e di tutta la sua comunità, crediamo sia giusto concedergli la cittadinanza onoraria. Si tratta del primo riconoscimento di questo genere per il nostro Comune».