Un itinerario dedicato a Federico da Montefeltro, Confesercenti presenta il percorso nei luoghi marchigiani alla Bit

PESARO URBINO – Gli itinerari dedicati a Federico Da Montefeltro in vetrina alla Bit. Il progetto di accoglienza turistica promosso da Confesercenti Pesaro e Urbino con il supporto operativo di Raffaello Travel Group e il patrocinio di Comune di Urbino e Camera di Commercio della Marche, è stato ospitato all’interno della kermesse milanese nello spazio riservato alla Regione Marche. E proprio il palazzo ducale di Urbino ospiterà la mostra in occasione del seicentenario.

«È la prima delle proposte federiciane individuate da Confesercenti per celebrare i 600 anni dalla nascita del Duca – spiega il direttore Confesercenti di Pesaro e Urbino Alessandro Ligurgo -. Si tratta di pacchetti turistici che propongono percorsi tra storia, arte e ambiente, pensati per valorizzare l’intero territorio regionale, dalla costa all’entroterra: Fano e Urbino, Pesaro e la Riviera del Conero, le bellezze naturali della Gola del Furlo e il fascino delle città d’arte come Gradara o Ascoli Piceno. Un’offerta complessiva del territorio improntata alla ricchezza delle Marche, regione davvero poliedrica e ai concetti di benessere e sostenibilità, anche con appuntamenti gastronomici ed escursioni a piedi o in ebike.

Ringraziamo la Regione Marche per la prestigiosa vetrina – aggiunge Ligurgo – e il Comune di Urbino e la Camera di Commercio delle Marche per il loro sostegno e per il lavoro sinergico avviato sul turismo che crediamo non tarderà a portare i suoi frutti».