Italservice, vittoria con dedica speciale contro il Verona

PESARO – Tre punti in tasca per l’Italservice Pesaro. Nella giornata in cui è stato ricordato Luca Casagrande, ex dirigente biancorosso e marito di Weruska Marinelli, la sorella della presidente Simona, con il lutto al braccio capitan Toninandel e compagni vincono nella decima giornata di Serie A di Calcio a 5. Contro l’Olimpia Verona finisce 2-1 al PalaMegabox.

Partenza sprint degli ospiti che impiegano solamente due minuti per portarsi in vantaggio. Portuga sfrutta una serie di rimpalli dentro l’area, si ritrova il pallone e batte Luberto per il momentaneo 1-0. I pesaresi non ci stanno e iniziano a creare palle gol fino a quando, al settimo minuto di gioco, timbrano la rete del pari. Andrè Ferreira crossa per Schiochet che insacca di testa. Il parziale non cambia fino all’intervallo.

Nella ripresa sono i rossiniani a partire forte. Ancora Schiochet, doppietta per lui, trova la gioia del gol (l’undicesimo in campionato). Pesaro protegge il 2-1 fino al triplice fischio, conquistando un successo importante per morale e classifica. Dopo due pareggi consecutivi i biancorossi sono stati bravi a ritrovare il bottino pieno.

La squadra di mister Fausto Scarpitti sale a quota 15 punti nel cuore della classifica, ma sempre più vicina alle zone alte. La prossima sfida, in programma contro il Pirossigeno Cosenza, rappresenta uno step utile per trovare maggiore continuità.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-OLIMPIA VERONA 2-1 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Luberto, Vavà, Tonidandel, Dener, Miguelin, Belloni, Della Costanza, Andrè, De Olivera, Schiochet, D’Ambrosio, Putano. All. Scarpitti

OLIMPIA VERONA: Ricordi, Lukaian, Jorge Santos, Lemes, Portuga, Mazzoni, Portinari, Nardi, Rocha, Giannattasio, Ugas, El Aafi. All. Castagna

MARCATORI: 2’13” p.t. Portuga (O), 7’07” Schiochet (I), 3’52” s.t. Schiochet (I)