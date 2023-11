Italservice, successo e riscatto sul campo del Ciampino

PESARO – L’Italservice passa a Ciampino, prima gioia esterna in campionato e tre punti ritrovati. Un pomeriggio dolcissimo per i pesaresi, bravi nel battere 6-3 i padroni di casa laziali. Dopo la sconfitta contro la Sandro Abate la squadra di mister Fausto Scarpitti si riscatta immediatamente nel settimo turno di Serie A di Calcio a 5.

Il primo tempo si conclude a reti bianche, con pochissime occasioni da gol nonostante il ritmo elevato. Nella ripresa invece partono forti i biancorossi che, nel giro di cinque minuti, si portano sul triplo vantaggio. Canal, Andrè Ferreira e Toninandel spostano l’incontro dalla parte dei pesaresi. Davanti ai propri tifosi però il Ciampino non ci sta, e tra il 14′ e il 15′ trovano due reti, complice anche la carta del portiere di movimento, dando vita ad una nuova partita.

A quattro minuti dal termine l’Italservice allunga nuovamente con Schiochet che timbra il gol del 4-2. Gara finita? Tutt’altro. Prima il Ciampino si rifà sotto con la rete del 4-3, poi lo stesso Schiochiet trova la doppietta personale. A pochi secondi dal triplice fischio Vavà la chiude sul definitivo 6-3.

Una vittoria importante per i rossiniani, la prima lontano dal PalaMegabox, che permette di raggiungere quota 10 punti in classifica. In piena corsa per le prime posizioni della graduatoria, il successo sul campo del Ciampino potrebbe risultare determinante nella stagione dell’Italservice.

Tabellino CIAMPINO FUTSAL-ITALSERVICE PESARO 3-6 (0-0)

CIAMPINO FUTSAL: Casassa, Schininà, Joao Salla, Petrov, Pina, De Filippis, Gattarelli, Messina, Suton, Ferretti, Palmegiani, Fatiguso. All. Ibanes

ITALSERVICE PESARO: Putano, Vavà, Belloni, Andrè, Canal, Mariani, Luberto, Tondandel, Pires, Miguelin, De Oliveira, Schiochet. All. Scarpitti

RETI: 1’47” s.t. Canal (I), 3’09” Andrè (I), 4’43” Tonidandel (I), 14’02” Pina (C), 14’54” Pina (C), 15’25” Schiochet (I), 16’28” Joao Salla (C), 18’55” Schiochet (I), 19’24” Vavà (I)