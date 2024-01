Italservice, sconfitta a Napoli e prima dell’anno amara

La prima sfida dell'anno solare non sorride ai rossiniani che vengono battuti per 4-1 dalla seconda in classifica

NAPOLI – Inizia in maniera negativa il 2024 dell’Italservice Pesaro. L’ultimo turno del girone d’andata di Serie A di Calcio a 5, il quindicesimo, corrisponde ad un kappao per la squadra di mister Fausto Scarpitti. A Napoli i padroni di casa accelerano nel finale e si impongono per 4-1. Delineati anche gli abbinamenti per la Coppa Italia con i pesaresi che, essendo momentaneamente noni a quota 22 punti in classifica, dovranno affrontare la Sandro Abate nel suo campo in gara secca.

Il primo tempo parte in maniera equilibrata, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Le squadre si conoscono abbastanza bene considerando anche che il Napoli ha tanti ex biancorossi nella propria rosa, compreso il tecnico Colini. Quando la sfida sembra andare tranquillamente al riposo sullo 0-0, a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, Colletta estrae dal cilindro un colpo di tacco sontuoso che apre le danze e manda negli spogliatoi i campani avanti per 1-0.

I primi istanti del secondo tempo sono simili all’avvio della gara, poi la partita si accende definitivamente. Dopo le espulsioni rimediate da Colletta prima e da Schiochet poi, il match cambia con il Napoli che prende il largo. L’ex Salas fa 2-0 e, poco dopo, Mancuso trova una doppietta ravvicinata che mette al sicuro il risultato. Unica nota lieta per l’Italservice è il sigillo nel finale del neo acquisto Mohabz.

Un vero peccato per i pesaresi, anche se l’avversario non era sicuramente tra i più semplici da superare. E a proposito di grandi corazzate i biancorossi nel prossimo turno di campionato, il primo del girone di ritorno, se la vedranno sul campo della L84.

Tabellino NAPOLI-ITALSERVICE PESARO 4-1 (1-0 p.t.)

NAPOLI: Bellobuono, Perugino, Salas, Bolo, Mancuso, Caio, De Luca, Borruto, Galletto, Colletta, De Simone, Saponara. All. Colini

ITALSERVICE PESARO: Putano, Ferreira, Canal, Schicohet, De Oliveira, Petrucci, Luberto, Vavà, Dener, Pires, Belloni, Mohabz. All. Scarpitti

MARCATORI: 17’36” p.t. Colletta (N), 11’42” s.t. Salas (N), 12’29” Mancuso (N), 14’11” Mancuso (N), 19’05” Mohabz (I)

ESPULSI: 10’20” s.t. Colletta (N) per somma di ammonizioni, 10’51” Schiochet (I) per rosso diretto