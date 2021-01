Italservice schiacciasassi: vince con la Todis e accorcia sulla vetta

Gran successo dei biancorossi che ora vedono l'Acqua&Sapone lontana solo un punto. Sugli scudi ancora una volta Leandro Cuzzolino, tripletta per lui

PESARO – Continua a vincere l’Italservice Pesaro in Serie A. Al Pala Nino Pizza termina 8-0 con la Todis Lido di Ostia.

I biancorossi ottengono tre punti fondamentali che significano continuità e accorcio in vetta alla classifica. L’Acqua&Sapone infatti ieri ha perso in casa con la Came Dosson 3-2 e dunque i biancorossi ora sono solo un punto sotto.

Oggi però ennesima dimostrazione di forza per la squadra di Fulvio Colini. Sugli scudi il solito Leandro Cuzzolino, hattrick per lui. Di Honorio, Borruto, Salas, Tonidandel e Marcelinho le altre firme sulla vittoria.

Gli ospiti che stavano vivendo un ottimo periodo di forma sono arrivati a Pesaro con qualche defezione di troppo che ha ovviamente complicato le cose contro Tonidandel e compagni.