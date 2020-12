Altro partitone per l’Italservice, arriva il San Giuseppe. Salas: «Vogliamo i 3 punti»

PESARO – Giusto il tempo di un brindisi natalizio che è già ora di giocare di nuovo. Domani – domenica 27 dicembre – l‘Italservice Pesaro infatti è chiamato al recupero della terza giornata, non disputata il 24 ottobre scorso. Al Pala Nino Pizza arriva la Real San Giuseppe, compagine campana fra le più accreditate dell’intera Serie A.

Calcio d’inizio alle ore 15 a Pesaro, appena quattro giorni dopo il big match pareggiato 1 a 1 con la capolista Acqua&Sapone. A suonare la carica per i biancorossi ci pensa il paraguaiano Javier Salas: «Prima di Natale contro l’Acqua&Sapone abbiamo giocato una grande partita e abbiamo pareggiato. Ora vogliamo tornare a vincere, per mettere in tasca 3 punti molto importanti per la nostra classifica».

Pesaro infatti vuole rafforzare la sua seconda posizione e accorciare sulla vetta, oggi distante 7 punti. «Affronteremo un’altra squadra molto molto forte, ricca di campioni di livello assoluto. Ma noi stiamo bene e vogliamo vincere».

La gara sarà giocata ovviamente a porte chiuse, ma sarà visibile in diretta su PMGSport Futsal (facebook) e in televisione su Rossini Tv (canale 633 nelle Marche).