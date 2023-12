Italservice Pesaro, Munzi: «Vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi»

PESARO – Chiudere il 2023 con il sorriso. Questo è l’obiettivo dell’Italservice Pesaro che, venerdì 29 dicembre, sarà impegnata nell’ultimo appuntamento dell’anno solare. Al PalaMegabox, alle 20:30, arriverà l’Active Network, club di Viterbo che al momento si ritrova con gli stessi punti dei biancorossi. Entrambe le squadre infatti sono a quota 18 nella parte centrale della classifica di Serie A di Calcio a 5.

In campo per la quattordicesima giornata di campionato, i ragazzi guidati da mister Fausto Scarpitti vogliono salutare l’anno conquistando i tre punti. Contro il Viterbo però non sarà una gara affatto facile, come sostenuto anche dal direttore generale dell’Italservice Nicola Munzi: «Ci saranno diverse insidie in questa sfida, l’Active nell’ultimo turno ha battuto una squadra forte come il Napoli e per noi questo è uno scontro diretto visto che loro hanno i nostri stessi punti in classifica».

Il focus nelle menti dei rossiniani resta ben chiaro per Munzi: «Giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo regalarci l’ultima soddisfazione del 2023. L’obiettivo è quello di chiudere l’anno nel migliore dei modi per presentarci al meglio nel 2024».

L’ultima partita giocata dall’Italservice però coincide con il 5-1 subito in casa dell’Olimpus Roma capolista della competizione. Un kappao pesante secondo il direttore dei biancorossi: «Perdere contro la prima della classe ci può stare, loro hanno giocato benissimo. Dall’altra parte però noi abbiamo giocato un po’ sottotono, è una sconfitta che brucia per le 5 reti subite».