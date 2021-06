Italservice Pesaro e Meta Catania si giocano lo scudetto: ecco la gara di andata

PESARO – Passano le ore e cresce l’attesa. L’Italservice Pesaro domani – domenica 20 giugno – e lunedì 21, si gioca il tricolore a casa sua, al Pala Nino Pizza. Di fronte ci sarà una Meta Catania che mai come quest’anno non intende smettere di stupire.

I siculi, arrivati settimi nella regular season di Serie A, hanno eliminato prima la corazzata Acqua&Sapone e nelle ultime ore la quotatissima Came Dosson. Pesaro quindi si ritroverà di fronte una vera e propria ammazza grandi. Capitan Tonidandel e compagni si sono confermati anche loro in splendida forma, risolvendo la pratica Feldi Eboli – finalista di Coppa Italia – con due successi: giovedì 4-1 e ieri 2-1.

Tutto pronto per la finalissima. E a presentarla ci pensa il mister dell’Italservice Pesaro Fulvio Colini: «Chi si gioca una finale scudetto, in questo caso la Meta Catania, è sempre una formazione degna di nota. Poi aggiungiamoci che si tratta di una outsider, hanno eliminato la seconda classificata e la terza della Serie A e oltretutto ci hanno già sconfitto in campionato in casa loro. Noi a parte lo scivolone col Mantova, abbiamo perso solo in Sicilia. Neanche in Champions ci hanno battuto, abbiamo pareggiato a Parigi per poi uscire ai rigori. Il Catania è una squadra da prendere con le molle, molto fisica e dunque si scontreranno due compagini ben messe da quel punto di vista. Sarà una battaglia tutta da giocare, loro tengono botta e il loro entusiasmo è alle stelle. Noi abbiamo due partite per cercare di domarli e cercare di portare a casa questo grande risultato, loro proveranno a fare altrettanto».

Domani kick off fissato alle 21, lunedì alle ore 20.30 (entrambe le gare in diretta Rai Sport).