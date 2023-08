Italservice Pesaro, esordio casalingo con i piemontesi dell’L84

PESARO – Ufficializzato il calendario di serie A New Energy di calcio a 5. Esordio casalingo per l’Italservice Pesaro che se la vedrà contro i torinesi dell’L84 il prossimo 30 settembre. Due settimane dopo, i biancorossi sfideranno in trasferta la Feldi Eboli (14 ottobre) e poi viaggeranno verso nord per approdare sul campo della Came Treviso (21 ottobre). Si ritorna quindi sul parquet rossiniano per fronteggiare la Fortitudo Pomezia (28 ottobre) per poi dirigersi verso sud nella tana della Meta Catania (1 novembre).

Sesta giornata in casa contro Sandro Abate, il 4 novembre, poi contro Ciampino fuori (11 novembre) e di nuovo a Pesaro contro Sala Consilina (18 novembre). Si risale in autobus direzione Genzano (21 novembre) e si accoglie l’Olimpia Verona fra le mura amiche (25 novembre).

Ci si rimette quindi in marcia per raggiungere Cosenza, il 2 dicembre, mentre il 9 dicembre arriva Mantova nelle Marche. Due giorni prima di Natale, Italservice Pesaro impegnata a Roma contro l’Olimpus. Vigilia di capodanno casalinga, il 30 dicembre, contro l’Active Network e ultima del girone di andata, il 6 gennaio 2024, in Campania contro il Napoli Futsal.

Prima di ritorno fissata per il 13 gennaio 2024.