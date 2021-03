Italservice Pesaro, capitan Tonidandel suona la carica: «Andremo a Pescara per mantenere la vetta»

PESARO – Settimana di riposo in casa Italservice Pesaro. I biancorossi passeranno il weekend da spettatori mentre quasi tutte le altre squadre saranno impegnate negli spareggi di Coppa Italia.

Il club di patron Lorenzo Pizza e l’Acqua&Sapone hanno già strappato il pass per le final eight avendo chiuso il girone d’andata di Serie A occupando le prime due posizioni della classifica.

Al tempo, gli abruzzesi comandavano la graduatoria mentre Pesaro era costretto ad inseguire. A due giornate dal termine del campionato però la situazione si è ribaltata, l’Italservice con 11 vittorie su 11 nel girone di ritorno ora guida il campionato e vanta tre punti di vantaggio su Mammarella e compagni.

Il prossimo sabato 3 aprile, alle 19 e in diretta Raisport, al PalaRigopiano ci sarà proprio Acqua&Sapone-Italservice Pesaro. Una sfida già stellare di suo e che inoltre risulterà, forse, decisiva in ottica regular season.

I biancorossi per ora pensano a recuperare qualche energia ma capitan Tonidandel non perde sicuramente tempo e suona la carica in casa rossiniana: «Dovremo andare là per fare un risultato positivo, altrimenti ci supereranno in classifica, questa è la sostanza. All’andata abbiamo pareggiato, quindi solo se non perdiamo restiamo padroni del nostro destino in vista della classifica. Per questo sarà una gara molto importante, ma non decisiva. Dopo Pasqua avremo l’ultimo match, in casa col Came Dosson, compagine che occupa il terzo posto. Vogliamo chiudere la stagione regolare al primo posto, ma ci attendono due partite durissime».