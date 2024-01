Italservice, pareggio in rimonta contro la L84

LEINI – L’Italservice Pesaro reagisce e strappa un punto. Sul campo della L84, attuale quinta forza del campionato, i rossiniani pareggiano 2-2 nella sedicesima giornata di Serie A di Calcio a 5. Dopo essere andati sotto di due reti, i biancorossi mostrano grande carattere e riprendono la sfida, la prima del girone di ritorno.

Nella fase iniziale della partita le squadre si studiano e le prime conclusioni arrivano da lontano, senza impensierire più di tanto i due portieri. Al 13′ però la L84 la sblocca: Cuzzolino pesca Rescia sul secondo palo che deve solamente appoggiare. I pesaresi provano a reagire, ma nel finale di tempo sono ancora una volta i padroni di casa a colpire. Gli stessi protagonisti del primo gol confezionano anche il raddoppio: Cuzzolino inventa e Rescia finalizza, doppietta per lui e 2-0 a fine primo tempo.

L’Italservice non ci sta e parte fortissimo nella ripresa. Dopo soli 5 minuti Mohabz si invola sulla destra e incrocia la propria conclusione. 2-1, partita riaperta e secondo gol in due presenze per il marocchino. Passa una manciata di secondi ed è subito 2-2: Oliveira serve Vavà a rimorchio che spara un bolide sotto la traversa. Gara di nuovo in equilibrio. Nel finale entrambe le compagini provano a vincerla, con la L84 che sceglie anche la carta del portiere di movimento, ma il risultato non cambia.

Prestazione comunque positiva per i ragazzi allenati da mister Fausto Scarpitti, bravi a crederci nonostante il doppio svantaggio. Il club pesarese raggiunge quota 23 punti nella parte centrale della classifica. Venerdì 19 l’Italservice tornerà al PalaMegabox, per la prima volta nel 2024, pronto ad affrontare la Feldi Eboli.

Tabellino L84-ITALSERVICE PESARO 2-2 (2-0 p.t.)

L84: Tondi, Rescia, Fortini, Cuzzolino, Vidal, Pasculli, Garofano, Tuli, Yamoul, Mateus, Coco, Pazetti. All. Paniccia.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Belloni, Canal, De Oliveira, Luberto, Petrucci, Vavà, Ciappici, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

RETI: 13’30” p.t. Rescia (L), 19’14” Rescia (L), 5’10” s.t. Mhabz (I), 5’45” Vavà (I).