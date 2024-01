Italservice, Juan Fran si unisce ai biancorossi

PESARO – L’Italservice Pesaro batte un altro colpo sul mercato. Dopo l’arrivo di Moahbz, marocchino classe 2005 già andato a segno nell’ultima sfida giocata contro il Napoli, i biancorossi si rinforzano con un nuovo giovane calciatore. Il talento nato nel 1999 Juan Francisco Munoz, per tutti semplicemente Juan Fran, si unisce infatti alla corte di mister Fausto Scarpitti.

Juan Fran, Italservice Pesaro

In questa prima parte di stagione lo spagnolo è stato in forza alla Fortitudo Pomezia, ma ora vorrà dare sin da subito il suo contributo tra le fila dei pesaresi. Juan Fran indosserà la maglia numero 14 e grazie alle sue caratteristiche offensive, può giocare tranquillamente sia da laterale che da pivot, darà sicuramente una mano a capitan Toninandel e compagni.

Nonostante la giovane età il neo arrivato a Pesaro conta già un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Juan Fran è in Italia dal 2019. Quattro stagioni giocate in Serie A con la Came Dosson (oggi Came Treviso) che gli hanno permesso di siglare più di 50 reti complessive.

La società pesarese lo ha voluto fortemente, nell’ottica del club di inserire maggiore imprevedibilità e gioventù alla squadra, per questa stagione e per le prossime. Juan Fran è pronto e non vede l’ora di battagliare con la maglia biancorossa addosso.