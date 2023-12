Italservice, Ferreira: «Contro il Mantova mi aspetto una battaglia»

PESARO – Caccia alla terza vittoria consecutiva. Dopo due successi di fila, l’Italservice Pesaro cerca il tris nella dodicesima giornata di Serie A di Calcio a 5. Venerdì 8 dicembre alle 19 al PalaMegabox arriva il Saviatesta Mantova, avversario che ha bisogno di punti per risalire dal momentaneo penultimo posto in classifica.

Non a caso Andrè Ferreira, numero 16 dell’Italservice, ipotizza un match molto complicato: «Contro il Mantova mi aspetto una battaglia, loro sono a caccia di punti salvezza e hanno giocatori bravi ed esperti». I biancorossi, reduci da 5 risultati utili consecutivi, si ritrovano nel quarto posto della graduatoria a quota 18 punti insieme a Genzano, Napoli e Sandro Abate.

Un momento positivo per i rossiniani come sottolineato dallo stesso Ferreira: «Vogliamo dare continuità a queste ultime gare per ottenere ancora più fiducia nei nostri mezzi. Daremo il massimo come sempre per superare il Saviatesta Mantova».

L’unione tra i propri giocatori rappresenta, secondo Ferreira, uno dei punti di forza in casa Italservice: «Mi trovo molto bene con i miei compagni, siamo un grande gruppo e questo ci aiuta tanto anche in campo. Vogliamo toglierci diverse soddisfazioni anche se il campionato è molto equilibrato e serve grande attenzione contro tutte le avversarie».