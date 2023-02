Isola del Piano, ore di apprensione per le condizioni del parroco vittima di un incidente

ISOLA DEL PIANO – Sono ore di apprensione ad Isola del Piano per le condizioni di salute di don Alceo Volteggi, parroco 84enne di Scotaneto di Urbino, frazione al confine con il Comune di Montefelcino.



Il presbitero è rimasto vittima di un incidente stradale nella mattinata del 22 febbraio: erano circa le 11 quando l’84enne, che stava percorrendo a bordo della sua Fiat Panda via del Montale, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Per estrarlo dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che poi lo hanno consegnato ai sanitari del 118 per il trasferimento all‘ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri locali per i rilievi del caso.



A tranquillizzare parzialmente gli abitanti del Comune è stato il sindaco Giuseppe Paolini che ha riferito che l’anziano non sarebbe in pericolo di vita nonostante le fratture multiple riportate. Il fatto che non sia ricoverato in prognosi riservata però non acuisce tutte le preoccupazioni, soprattutto alla luce dell’età del religioso che, sicuramente, andrà incontro ad un lungo percorso di riabilitazione.