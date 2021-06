Ipotesi di discarica nel Montefeltro, Aguzzi: «I sindaci pongano un vincolo sulla zona»

MONTEFELTRO – Ipotesi di discarica nel Montefeltro, l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi ha preso contatti con alcuni sindaci dei Comuni e suggerisce una possibilità.



L’argomento è dibattuto e ha già incassato diversi pareri contrari come quello di Coldiretti e Confesercenti. Ma anche quello di Confcommercio che la ha definito una “follia pura”.

L’assessore Aguzzi ha avuto un contatto coi sindaci che sono preoccupati per l’eventuale creazione di una discarica nel territorio del Montefeltro: «Sabato scorso, sono andato in visita al Comune di Monte Grimano Terme e ho parlato a lungo con il sindaco Elia Rossi dell’ipotesi ventilata da alcuni privati di creare una discarica per rifiuti speciali proprio nelle zone tra Monte Grimano e Macerata Feltria. Sulla stessa vicenda, alcuni giorni fa, avevo sentito anche il sindaco di Macerata che ugualmente si diceva fortemente preoccupato – illustra l’assessore Aguzzi -. Aldilà della contrarietà politica che ognuno di noi può avere, la questione riguarda però scelte esclusivamente tecniche: quindi mi sono permesso di suggerire ai sindaci di valutare l’opportunità di portare avanti, nei loro consigli comunali, un percorso per sottoporre quelle aree a vincolo ambientale che impedisca qualsiasi utilizzo improprio: le aree in cui potrebbe nascere la discarica sono caratterizzate da calanchi tipici di quel territorio, hanno un’avifauna particolare, delle alberature molto belle da salvaguardare. Qualora volessero portare avanti un’azione di questo tipo, i sindaci potrebbero avere l’avvallo della Regione e della Provincia che andrebbe interessata ugualmente della situazione. Credo che questo sia uno dei pochi atti veri e concreti che possano impedire assolutamente un’iniziativa di quel genere su quel territorio».