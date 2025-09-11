Innovazione e didattica, l’Università di Urbino ottiene 2 milioni di euro per due progetti

URBINO – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Università di Urbino oltre 2 milioni di euro nell’ambito della Programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026. Si tratta di un finanziamento pari a 2.398.331 milioni assegnato a due progetti innovativi presi in esame da un comitato di valutazione, composto da 4 rappresentanti del MUR e 3 dell’ANVUR. I progetti Innovare la formazione per una crescita personale e professionale di docenti e personale tecnico-amministrativo e Well Being at Uniurb: interventi per un benessere multidimensionale hanno ottenuto infatti una valutazione di 13/15, superiore a quella riportata da quasi tutte le altre Istituzioni universitarie. Tre i criteri considerati: chiarezza e coerenza delle attività, fattibilità del progetto e pertinenza degli indicatori.

Il finanziamento è pari all’87% del budget massimo richiedibile. Ciò consentirà di proseguire nelle politiche di incremento della qualità degli studi, delle attività e dei servizi, perseguendo obiettivi importanti come il benessere psicofisico degli studenti, la crescita professionale del personale docente e tecnico-amministrativo, l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione.