Incidente sul lavoro, cade dal solaio di un capannone e vola per sei metri: arriva l’eliambulanza

L'uomo, 64 anni, stava lavorando sul tetto di uno stabile dismesso in via Pantanelli a Pesaro. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica della caduta e sulla proprietà del capannone

PESARO – Vola giù per sei metri dal solaio di un capannone. Operaio portato in eliambulanza a Torrette.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, 28 luglio, in via Pantanelli quando l’uomo, 64 anni, è scivolato dal tetto ed è caduto a terra. Si tratta di un operaio che stava lavorando sul solaio da uno stabile dismesso e in disuso.

Immediata la chiamata di soccorso da parte di un’altra persona che era sul posto, ma gli uomini del 118 non sono riusciti ad estrarre l’operaio dal punto in cui era caduto. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il 64enne e consegnarlo ai sanitari.

I medici, valutata l’età e la caduta da 6 metri, hanno preferito trasferire l’uomo in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica della caduta e sulla proprietà del capannone.