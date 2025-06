Infrastrutture e opere, Baldelli: «Pesaro dice solo “no”, la Regione programma una città che cresce»

PESARO – Contrapposizioni politiche, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli sbotta.

«Cerchiamo di capire che cosa stia succedendo a Pesaro – dice l’assessore – la sinistra dei veti blocca la città. Il No da parte di Ricci alla variante per la costruzione del nuovo ospedale a Case Bruciate, il No definitivo, in queste ore, al completamento di Casa Vuelle e della cittadella del Basket, infine, il No dal Partito Democratico all’avvio imminente del cantiere per la costruzione del Nuovo Ospedale a Muraglia.

Insomma la sinistra dei No: No alla crescita, No allo sviluppo, No a Pesaro. Noi a quei no contrapponiamo concretezza e pragmatismo per un Sì, un Sì alle infrastrutture che fanno tornare a crescere Pesaro, che producano sviluppo per questa città ma, soprattutto, un Sì ad una nuova Pesaro alla quale stiamo già lavorando a dispetto di chi vorrebbe mantenere lo status quo perché in questa città nulla cambi».