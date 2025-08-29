Infrastrutture, Biancani: «La Regione ferma su Autostrade, arretramento ferrovia e viabilità»

PESARO – Infrastrutture, il sindaco Andrea Biancani attacca la Giunta Acquaroli.

«Negli ultimi 5 anni la Regione non ha fatto nulla, né si è mai realmente interessata alla riqualificazione e all’ammodernamento della Pesaro-Fano e della Pesaro-Urbino. Purtroppo – o per fortuna – “carta canta”: entrambe le strade, oltre alla rotatoria di Colombarone, che avevamo chiesto di inserire, sono state escluse dal Piano Regionale delle Infrastrutture approvate poche settimane fa.

Il resto è solo propaganda. Ricordo, inoltre, che la Regione non si è mai occupata nemmeno delle opere compensative che dovrebbe realizzare Autostrade in città».

Biancani prosegue: «Come sindaco, negli ultimi mesi ho inviato tre lettere – anche alla Regione – senza ricevere una sola telefonata di riscontro o di interesse. Di cosa stiamo parlando? A questo quadro già drammatico si aggiunge un altro dato gravissimo: la perdita di quasi 2 miliardi di euro destinati al progetto di arretramento della ferrovia, risorse che avrebbero potuto cambiare il futuro del nostro territorio consentendo di trasformare l’intero tratto pesarese, realizzando una via della sostenibilità per biciclette, pedoni e mezzi pubblici elettrici. Cinque anni di zero assoluto.

Ci vuole davvero coraggio a presentarsi oggi e parlare». Il riferimento è all’assessore Francesco Baldelli pronto a istituire un tavolo sul tema della Statale 16 e della sosta selvaggia.

«Ovviamente, dopo le elezioni regionali, sarò pronto a parlarne con chiunque vinca, nell’interesse dell’intera comunità pesarese e non solo» chiude il sindaco.