Il consigliere sottolinea: "Attivate opere per 431 milioni e investimenti per 200 milioni. Risultato storico"

PESARO – Infrastrutture, il consigliere regionale Nicola Baiocchi sottolinea il flusso di fondi arrivati per le opere nelle Marche grazie ai rapporti col Governo.

«Mai tanti fondi per le infrastrutture marchigiane stanziati in così poco tempo. Sono straordinari i risultati per le Marche ottenuti in questa settimana, a partire dalle novità legate all’intermodalità fino ai fondi per le infrastrutture. Il lavoro congiunto tra il Governo Meloni e la Giunta Acquaroli sta generando finalmente quelle risposte che i nostri territori attendono da decenni. L’ultima notizia in ordine di tempo sono i finanziamenti sbloccati dal Cipess su infrastrutture prioritarie, centrali e strategiche per le Marche. Si inizia a colmare uno dei gap più importanti per lo sviluppo delle Marche e del territorio pesarese.

Sono stati attivate opere per 431 milioni di euro con investimenti aggiuntivi di 200 milioni stanziati dal Governo. Per quel che riguarda il pesarese, tra le nuove opere di prossimo appalto un tratto cruciale della E78, la Fano-Grosseto e lo sblocco tanto atteso della Galleria della Guinza. Sono stati finanziati infatti 83 milioni di euro per l’intervento relativo all’adeguamento della prima canna della Galleria della Guinza, propedeutico all’apertura, e del successivo tratto fino a Mercatello sul Metauro, un finanziamento che porta a 150 milioni di euro i fondi a disposizione per il progetto in questione. A questo si aggiunge entro il 31 dicembre la consegna ad Anas della progettazione della

seconda canna».

Baiocchi continua: «Ancora, Anas avvierà la progettazione delle bretelle di collegamento Carpegna-Lunano-Sant’Angelo in Vado, e Sassoferrato – Fossombrone e che si innesterà sul tratto nord della Pedemontana Fabriano – Sassoferrato – Cagli. Infine, la Regione Marche che, grazie al lavoro degli uffici tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici sarà consegnato, entro il 31 dicembre di quest’anno, anche il progetto del tratto nord della Pedemontana Sassoferrato-Cagli. Un’opera attesa da 17 anni. Risultati storici per i quali l’amministrazione regionale guidata dal Presidente Francesco Acquaroli sta lavorando sin dal primo giorno e a cui oggi si aggiunge l’apporto di Governo, guidato dal Presidente Giorgia Meloni, attento alle esigenze dei territori e disponibile a dare risposte. Il

ringraziamento va ai Ministri, all’intero Governo e in particolare al sottosegretario al Mef, Lucia Albano, delegata al Cipess, e a tutte le forze di coalizione che, dopo l’importante risposta per l’alluvione con lo stanziamento di 400 milioni di euro, anche in questo caso hanno dimostrato una attenzione concreta nei confronti delle Marche».