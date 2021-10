L’influencer e la guida con 100 cose da sapere e fare a Pesaro

PESARO – Una guida con 100 cose da fare e vedere a Pesaro. È questo il titolo della guida di Chiara Giacobelli, Gruppo Editoriale Raffaello (2021), dedicata a Pesaro (e non solo): protagonista di questo progetto editoriale è una città piena di tesori fra luoghi, eventi e personaggi da scoprire o conoscere meglio. E allora grande spazio al patrimonio culturale tra musei e aree archeologiche, teatri, biblioteche, sedi per il contemporaneo, ville, chiese, palazzi e magnifiche cornici per lo spettacolo dal vivo; poi il Rossini Opera Festival e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, il Gad e a tutti gli altri festival tra filosofia, danza, burattini e molto ancora. Verrà presentata giovedì 21 ottobre in occasione degli Stati Generali del Turismo.

Particolare della copertina della guida di Chiara Giacobelli

100 capitoli e oltre 130 foto in cui la cultura domina ma c’è posto anche per altre eccellenze. Dalle pagine emerge una città green e sostenibile dove la bicicletta è il mezzo più amato per spostarsi sulle linee della Bicipolitana (progetto tutto pesarese che sta facendo scuola in Europa), gli spazi verdi sono a portata di mano nel cuore del centro e il Parco San Bartolo è un tesoro tutto da vivere tra natura e storia (quella dei borghi medievali dove il tempo sembra essersi fermato). Una città su misura per le famiglie e una città di sport, punto di riferimento nazionale e mondiale per tornei e gare di numerose discipline, da praticare a terra e in acqua. A proposito di sport, posto d’onore per Pesaro Terra di Piloti e Motori grazie alla presenza storica di marchi leggendari come Benelli e Morbidelli attorno a cui nascono tuttora iniziative appassionate di divulgazione. Ma Pesaro è anche una terra dove si mangia ottimamente grazie ad una tradizione gastronomica altissima.

Così Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro: «Abbiamo aderito a questo progetto editoriale perché si tratta di uno strumento di promozione con contenuti preziosi ed una forma piacevole e curata. Non casuale neppure la scelta di allargarsi fuori città; i riflettori sono accesi sui confini urbani ma non mancano i dintorni – in direzione nord e sud, da Gabicce a Genga con le Grotte di Frasassi, da Gradara a San Lorenzo in Campo – perché un territorio si promuove valorizzando tutti i punti di forza che contribuiscono ad un’offerta unica e speciale. In quest’ottica, la guida porta il suo contributo prezioso anche al percorso condiviso e plurale di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024. E voglio ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione della guida: Conad Commercianti Indipendenti Associati, Riviera Banca, Apa Hotels Pesaro, realtà illuminate, legate al territorio e attente alla qualità, che hanno deciso di sostenere una terra di bellezza come la nostra».

Chiara Giacobelli è una scrittrice, giornalista e influencer molto seguita (Instagram @chiagiac). Laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo, ha pubblicato quindici libri, tra cui un romanzo, guide turistiche, volumi di carattere storico e culturale, una biografia e alcune raccolte di racconti. Scrive per la pagina culturale di Affari Italiani e collabora con NonSoloCinema, Luxgallery e Radio Arancia. Sull’Huffington Post tiene un blog in cui racconta personaggi storici dalla vita avventurosa e propone mete insolite per la sezione Viaggi e Turismo. Insegna Comunicazione e Scrittura per varie scuole e università, tra cui l’Ateneo di Camerino.

Azienda marchigiana, il Gruppo Editoriale Raffaello è una realtà leader nel mercato dove opera da più di 30 anni nel settore dell’editoria scolastica e per ragazzi.