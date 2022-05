Pesaro, infiltrazioni d’acqua all’ospedale e ascensori guasti: intervenuti i tecnici

Direzione amministrativa, medica e ditte di manutenzione impregnate nel padiglione A per garantire la sicurezza dopo i disagi provocati dalla forte pioggia

PESARO – Temporale e allagamenti, a farne le spese è l’ospedale di Pesaro.

A causa della forte pioggia caduta nella serata sabato 28 maggio alle 21.45 circa la direzione medica di presidio è stata allertata del guasto ascensori padiglione A del presidio ospedaliero di Pesaro per infiltrazioni di acqua. Sono immediatamente intervenuti sul posto la direzione amministrativa, la direzione medica, l’ufficio tecnico e le ditte di manutenzione, che hanno messo in atto le azioni tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei percorsi e degli impianti.

Ad ulteriore garanzia della sicurezza dei pazienti ricoverati è stata allertata la centrale operativa 118 e personale di logistica aziendale aggiuntivo per eventuali trasporti in emergenza che si dovessero verificare.

Nella mattinata di domenica 29 maggio, la direzione sanitaria è nuovamente intervenuta sul posto per fornire indicazioni dirette al personale e verificare la stabilità dei pazienti ricoverati.

Il problema tecnico è stato parzialmente risolto nelle prime ore della mattinata odierna con garanzia dei percorsi interni, nelle ore successive l’intervento risolutivo.