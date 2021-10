Pesaro, Infermieristica negli spazi “Education” di TeamSystem per 250 studenti

PESARO – Infermieristica negli spazi della TeamSystem, ecco il saluto agli studenti.

Si sono svolti stamattina, negli spazi “Education” di TeamSystem in via Pertini, i saluti di benvenuto alle studentesse e agli studenti dei corsi delle Professioni Sanitarie dell’Università Politecnica delle Marche a Pesaro. Presenti alla mattinata, insieme al Rettore Gian Luca Gregori, al Rettore di Urbino Giorgio Calcagnini, alla direttrice generale Ospedali Riuniti Marche Nord Maria Capalbo, ai professori e docenti dei corsi, anche le assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci e alla Crescita e Gentilezza Giuliana Ceccarelli. Il cambio di sede, rispetto a quella di Muraglia, aveva creato polemiche e preoccupazioni.

«Siamo davvero felici di potervi incontrare – ha sottolineato Frenquellucci – e dare il nostro benvenuto in questi spazi che, per un anno, accoglieranno la vostra crescita e formazione. È stato fatto un importante lavoro di sinergia per garantire lo svolgimento, in presenza, di questo corso universitario che fa bene all’intera città e che garantisce un’alta occupabilità. Durante la pandemia i vostri futuri colleghi hanno dimostrato il valore sanitario e sociale della professione che andrete a svolgere e della competenza acquisita durante il percorso universitario. Vi auguriamo dunque di dare il massimo in questo fondamentale periodo di crescita. Come Amministrazione continueremo a impegnarci nella funzione di raccordo tra le esigenze del territorio e le opportunità di formazione presenti e nell’offrire servizi di qualità agli studenti presenti in città».

Sono circa 250 quelli che frequenteranno i corsi nella sede TeamSystem: «Nonostante il periodo complesso, l’azienda si è dimostrata da subito attenta alle esigenze del territorio e degli studenti. La sua preziosa collaborazione consentirà agli iscritti di svolgere l’attività didattica in spazi accoglienti e funzionali» hanno sottolineato Frenquellucci e Ceccarelli nel ringraziare il brand. I corsi si terranno in via Pertini fino al prossimo anno accademico, periodo per il quale è previsto il ritorno nella sede di Muraglia.

«In quanto assessore da due mandati – ha aggiunto Ceccarelli – rappresento la continuità di un luminoso cammino che ha visto convergere le attenzioni degli atenei di Urbino e di Ancona sulla città. Una sinergia crescente e collaborativa che ha coinvolto, sin dal primo momento anche Maria Capalbo ed Emilia Propero, (professoressa del corso di laurea triennale in Infermieristica), e che si inserisce nelle strategie attivate dal Comune e guidate da un obiettivo: garantire il benessere degli studenti. Nell’ultimo periodo ci sono stati diversi cambiamenti ma abbiamo sempre tenuto la barra dritta nel voler garantire lo svolgimento del corso a Pesaro. Ne siamo molto felici e auguriamo il meglio a tutti voi».

A dare il benvenuto agli studenti anche Daniele Lombardo, direttore comunicazione, marketing e relazioni istituzionali di TeamSystem: «Siamo molto legati a questo territorio e crediamo sia importante dare il nostro contributo alla comunità ogni volta che se ne presenta l’occasione. Per questo abbiamo risposto con slancio all’esigenza che si era creata e svolto, da subito, un lavoro di riorganizzazione interna per fornire gli spazi e il supporto necessario allo svolgimento dell’anno accademico 2021/2022. Ci siamo messi a disposizione per rispondere alle necessità di un corso di laurea, quello di infermieristica, che formerà i professionisti del domani. Gli stessi che, durante la pandemia, hanno avuto un ruolo fondamentale sotto diversi punti di vista, e che la categoria ha ricoperto in maniera encomiabile».