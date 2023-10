Indice della criminalità, Pesaro al 91°: spaccio e violenze sessuali i dati più critici

PESARO – Pesaro-Urbino tra le province più sicure d’Italia, lo conferma la classifica del Sole 24 Ore attraverso l’indice della criminalità nelle province italiane.

La nostra provincia si posiziona al 91esimo posto su 106 province, con la segnalazione di 9.013 denunce, con una media di 2.583,5 ogni 100mila abitanti. Milano la città più pericolosa con una media di 6.991 denunce, seguita da Rimini e Roma.



Bene il dato per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (103°), con un solo caso e per i tentati omicidi (105°). La provincia però è al 37° posto per violenze sessuali con 38 denunce totali e al 47° per incendi boschivi con 22 denunce.



Sono 73 le rapine denunciate (59°), mentre 2.959 sono invece i furti che piazzano Pesaro al 76° posto con 848,2 denunce su 10mila abitanti. Posizione che mantiene anche per le 1.049 denunce ricevute per danneggiamenti.

Sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti Pesaro-Urbino è 55esima, in ascesa rispetto alla 75esima posizione che occupava lo scorso anno.



Più difficile la situazione furti soprattutto di ciclomotori: con 66 denunce la provincia di Pesaro e Urbino si piazza al 21esimo posto, 47esima invece per furti di motocicli, 30 le denunce e 81esima per furti di autovetture.



Nota di colore l’undicesimo posto per denunce sulla violazione alla proprietà intellettuale.