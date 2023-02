SAN LORENZO IN CAMPO – Grave schianto nella mattinata del 4 febbraio a San Lorenzo In Campo. Erano circa le 9.30 quando, lungo la strada che collega la 424 della Valcesano a Fratte Rosa, una vettura avrebbe impattato con un’altra mentre cercava di svoltare a sinistra.



Nella carambola le due auto sarebbero finite addosso ad un furgone fermo ad uno stop. Nella collisione ad avere la peggio è stato un 79enne che si trovava in una delle due macchine: l’uomo è stato immediatamente soccorso dagli uomini del 118 che hanno optato per avvalersi del trasferimento in codice rosso in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette. Dalle indiscrezioni trapelate, nonostante le ferite riportate, l’uomo non sarebbe in petricolo di vita. Sul luogo anche la Polizia locale per i rilievi del caso.