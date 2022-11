Pesaro, incidente a Ponte Valle: 14enne in prognosi riservata

PESARO – Incidente a Ponte Valle, ragazzina di 14 anni ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona in prognosi riservata.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro lungo la Sp 32 in via Ponte della Valle per un incidente stradale tra due auto alle 7,30. La squadra VVF sul posto ha estratto due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

L’incidente a Ponte Valle

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente che ha visto scontrarsi una Ford Fiesta condotta da un 19enne e una Honda Logo condotta da una 40enne che curvava a sinistra verso strada di Valle Tresole. La 14enne a bordo della Ford Fiesta è stata trasferita in eliambulanza ad Ancona. Quattro complessivamente gli infortunati portati al pronto soccorso.

Nell’impatto è stato urtato anche un edificio.