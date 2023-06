Incidente mortale a Pesaro, Udc: «Conducente senza patente, servono norme dure per prevenire fatti del genere»

PESARO – Incidente sulla Montelabbatese che ha causato due vittime: per l’Udc servono norme attente per prevenire fatti del genere

Stefano Pollegioni, delegato regionale Udc per il comparto sicurezza sottolinea: «Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle due giovani vittime dell’incidente stradale accaduto sulla provinciale Montelabbatese domenica 25 giugno. Una giovane mamma che si trovava fatalmente nel posto sbagliato nel momento in cui un altro giovane, conosciuto alle Forze dell’ordine, fuggiva dopo aver incrociato una macchina dei Carabinieri.

Certamente poteva fare a meno di andare a velocità incontrollata su una strada, già oggetto di incidenti importanti, sapendo di non essere un estraneo agli uomini in divisa e che comunque lo avrebbero intercettato con calma. Purtroppo non è stato così ed è finita nel modo più tragico.

Esprimo, inoltre, la mia vicinanza ai due Carabinieri che hanno saputo gestire l’incontro, con il ragazzo macedone Ramadani senza patente, preferendo con grande professionalità e intelligenza di non inseguirlo sapendo, probabilmente, come avrebbe potuto reagire e scegliendo di perseguirlo potendolo rintracciare in un secondo momento».

Pollegioni continua: «Quando accadono cose così gravi dove ha perdere la vita sono dei giovani, a prescindere dalla colpe, è sempre un evento che disturba interiormente e a volte accende dei sensi di colpa. Sono sicuro che anche quei Carabinieri, pur non avendo alcuna responsabilità, avrebbero preferito non aver incontrato quel giovane, senza patente, alla guida della potente autovettura. Oltretutto proprio loro sono dovuti poi intervenire sul posto dell’incidente e trovarsi difronte ad una situazione tragica causata, non dai militari, ma dall’incontro con essi. Un mestiere per niente facile e la divisa che indossano non è una corazza e dentro ci sono persone che hanno una sensibilità e soffrono anche loro.

Questi fatti devono far riflettere anche le istituzioni di Governo che devono varare norme atte ad intervenire duramente proprio per prevenire danni così gravi. In questi giorni il Governo ha varato il Nuovo Codice della strada in cui sono previste norme importanti e interventi concreti nei confronti di chi viola la legge stradale».