Schianto mortale nel Montefeltro: nulla da fare per il 32enne Luca Duranti

SANT’ANGELO IN VADO – Dramma sulla strada statale 687 dove, nel pomeriggio del 3 gennaio, a seguito di un incidente stradale, ha perso la vita Luca Duranti, 32enne originario di Sant’Angelo in Vado ma residente a Piandimeleto e papà di due bimbi. La tragedia si è consumata nella galleria presente nel tratto compreso tra Lunano e Sant’Angelo in Vado.



Il giovane era alla guida della sua Nissan Juke da solo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo delle vettura finendo contro la rientranza che delimita la sosta di emergenza. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco ed il 118, ma per il classe 1990 non c’è stato nulla da fare.



Sul luogo anche i Carabinieri di Urbino: a loro il compito di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: il colpo di sonno o il malore sono comunque le cause più plausibili. Il 32enne, che lavorava in una ditta di gomme di Lunano, era stimato ed apprezzato da tutti. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio gettando nello sconforto le comunità di Sant’Angelo in Vado e Piandimeleto.

In lutto anche la squadra di calcio Piandimeleto dove il giovane militava: «Una notizia che noi tutti non ci aspettavamo di sentire. Oltre perdere un compagno di squadra, abbiamo perso un ragazzo d’oro, un padre di famiglia pieno di valori, sempre con il sorriso sulle labbra e il saluto pronto. Non eravamo pronti a salutarti. Ciao Luca».

Tanti i ricordi e i tributi di amici e conoscenti che in queste ore stanno celebrando il ragazzo: «Luca la massima espressione dell’educazione e della cortesia. Veramente una notizia incredibile! Che dispiacere! La nostra vicinanza al dolore di Valentina e della famiglia intera. Luca RIP».