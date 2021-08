Incidente mortale a Fano: perde la vita un 49enne

A perdere la vita un 49enne del posto originario di Napoli. L'uomo, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura e invaso la corsia opposta

FANO – Un nuovo incidente mortale a Fano: è successo lungo la strada comunale di Caminate. A perdere la vita è stato Massimo Pastore, 49enne originario di Napoli ma residente nel fanese.



L’uomo era al volante di una Citroen C1 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua vettura e sarebbe finito nella corsia opposta: l’impatto con la Fiat Panda che stava sopraggiungendo dall’altra direzione è stato inevitabile e terribile.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ferito anche l’uomo al volante dell’altra macchina, un 62enne di Fano che è stato trasferito all’ospedale di Pesaro. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la polizia locale.