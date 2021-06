Incidente mortale a Cagli, Lanzi (Siulp): «Samuele persona dalle grandi doti umane, vogliamo aiutare la famiglia»

PESARO – La solidarietà dei poliziotti per la perdita di Samuele Santi, 44enne poliziotto che viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro un’auto. Santi è morto sul colpo mentre la moglie è grave in ospedale. È successo sull’Apecchiese. Lascia un figlio di 16 anni.



Marco Lanzi del Siulp, sindacato di Polizia, ha subito pensato a una iniziativa. «Abbiamo perso un collega ma soprattutto un caro amico, una persona splendida. Un ragazzo sempre sorridente, disponibile, dallo sguardo dolce, così come testimonia la foto che lo ritrae felice come un bambino dopo aver appena salvato, insieme ad altri colleghi della Polizia Stradale, dei cuccioli di cane nascosti all’interno di un camion. Dopo aver lavorato tanti anni presso l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura aveva deciso di tornare a un suo vecchio amore, la Polizia Stradale. Questa sua decisione aveva sorpreso molti di noi ma lui voleva tornare a fare pattuglia sulla strada, probabilmente anche per poter vivere l’emozione di salvare dei cuccioli di cane. Alcuni anni fa, proprio su tale argomento, Samuele aveva scritto un libro che aveva anche ricevuto un premio: “L’importazione, lo scambio e il trasporto di cani e gatti in Italia”.

Samuele Santi



Era impossibile non apprezzare le sue doti umane, la sua continua disponibilità, la sua profonda sensibilità: gli volevamo tutti un gran bene. Purtroppo era l’unica fonte economica di sostentamento della sua famiglia: lascia Erika, che ancora sta lottando in ospedale per sopravvivere e con la quale, purtroppo, non si era ancora

sposato, e il figlio Alessandro di soli 16 anni. Per questo abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi a livello provinciale e nazionale per aiutare la famiglia di Samuele. Per tutti coloro che volessero anche donare un solo euro mettiamo a disposizione il seguente IBAN intestato al SIULP Pesaro: IT64P0306909606100000004052

Causale versamento: “Per la famiglia di Samuele”».