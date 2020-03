L'incidente è avvenuto sulla Flaminia a Tavarnelle di Colli al Metauro. Da chiarire come il mezzo sia uscito fuori strada. Uno dei giovani è in prognosi riservata

COLLI AL METAURO – Si schiantano contro un albero, quattro ragazzi feriti, uno gravissimo.

Due giovani di Fossombrone e due di Colli al Metauro tra i 19 e i 25 anni, la scorsa notte intorno alle 1:30 sono rimasti coinvolti in un incidente mentre viaggiavano a bordo della Fiat Grande Punto di uno di loro.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la Via Flaminia in Tavernelle di Colli al Metauro con direzione monte-mare, giunta all’altezza del Km 268 è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un grande albero presente al margine della carreggiata.

Dei quattro ad avere la peggio è stato uno dei due giovani seduti sul sedile posteriore. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione. Trasportati al Torrette per le cure del caso anche gli altri tre giovani, nessuno dei quali ha riportato lesioni gravi.

I carabinieri della Stazione di Colli al Metauro intervenuti per i rilievi hanno chiesto il necessario intervento dei vigili del fuoco di Fano per aprire l’abitacolo e permettere ai sanitari le prime cure del caso.