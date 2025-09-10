PESARO – Inchiesta sul presunto latte adulterato, chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone e gli Enti coinvolti.

Il Gip del Tribunale di Pesaro, Dott.ssa Michela Versini, con un decreto firmato lo scorso 12 agosto, ha fissato l’udienza preliminare per il 4 marzo 2026. Ammessa come parte civile l’associazione a difesa dei consumatori Codici. I reati contestati a vario titolo sono frode in commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari nocive, falsità materiale.



«Questa decisione porta a giudizio numerosi imputati, tra cui dirigenti e la società cooperativa Tre Caseari, entità collegata al Gruppo Fattorie Marchigiane che commercializza i prodotti TreValli. Le accuse sono gravi e riguardano frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine – spiegano i referenti di Codici – L’inchiesta ha rivelato un quadro preoccupante: il latte sarebbe stato alterato con l’aggiunta di sostanze come soda caustica ed acqua ossigenata per renderlo “commestibile” e commercializzabile. Pratiche che sarebbero avvenute presso il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro». Dall’altra parte Cooperlat ha sempre rassicurato i consumatori rispetto alle analisi dei prodotti sul mercato.

«Il rinvio a giudizio degli imputati e la fissazione dell’udienza preliminare sono un passo concreto e fondamentale verso l’accertamento della verità e delle responsabilità – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici -. Con soddisfazione annunciamo di essere stati riconosciuti e ammessi come parte civile. Questo dimostra la fondatezza delle preoccupazioni dei consumatori e la solidità della nostra azione».



«Fin dall’emergere di questa inchiesta – afferma Massimo Guido Conte, Segretario di Codici Marche – abbiamo mantenuto una vigilanza costante per tutelare i cittadini marchigiani, e l’integrità del nostro territorio e del suo sistema agroalimentare. Il riconoscimento del nostro ruolo ci rafforza ulteriormente e ci spinge ad un impegno ancora maggiore. In questa fase cruciale, invitiamo tutti i consumatori che si sentono lesi o che possiedono informazioni rilevanti a non esitare a contattarci. La loro collaborazione è essenziale per rafforzare la nostra azione e contribuire a fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, con l’obiettivo di restituire serenità e fiducia a un settore così vitale per la nostra regione».



Codici continuerà a monitorare attentamente ogni sviluppo del processo, pronta a esercitare appieno il proprio ruolo di parte civile per tutelare i consumatori e garantire la massima trasparenza e giustizia in questa vicenda. È possibile contattare la delegazione Marche dell’associazione scrivendo a codici.ancona@codici.org e chiamando il numero 3792609884, oppure è possibile rivolgersi allo Sportello Nazionale telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo

segreteria.sportello@codici.org