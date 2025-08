Inchiesta Affidi, Salvini: «Non è gradevole dire che sono stati i collaboratori eventualmente a sbagliare»

PESARO – Inchiesta Affidi, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un incontro con gli imprenditori, ha commentato l’avviso di garanzia arrivato a Matteo Ricci, candidato alle elezioni regionali per il Pd.

«Auguro a Ricci di dimostrarsi innocente, perché non godo mai delle disgrazie altrui: questo ci differenzia dalla sinistra, anche se l’atteggiamento che hanno avuto (il centrosinistra, ndr.) ad esempio alla Regione Liguria, solo pochi mesi, fa è stato totalmente diverso. Conto che Ricci si rivelerà innocente. Quello che non ho mai fatto è scaricare su chi è sotto di me le responsabilità, a prescindere da Ricci o Sala. Non ho mai detto che non sapevo cosa stavano facendo quelli che lavoravano per me, sempre chi sta in alto deve prendersi le responsabilità. Dire che sono stati i collaboratori eventualmente a sbagliare non è mai gradevole».

Il vicepremier ha evidenziato: «Non faccio il grillino a corrente alternata, che quando le inchieste riguardano la Lega o il centrodestra sono tutti delinquenti, e si devono dimettere a prescindere. In un paese civile si è innocenti fino a prova contraria, quindi Matteo Ricci, Beppe Sala, tutti gli indagati del PD che ci sono in giro per l’Italia, per me sono persone per bene, a meno che non vengano condannati in tre gradi di giudizio».



«Non vengo qua a chiedere il voto dei marchigiani e dei pesaresi perché ci sono le inchieste contro Ricci e il PD – ha poi concluso -, ritengo che come centrodestra abbiamo governato bene per cinque anni, che la Lega sia un valore aggiunto e quindi abbiamo tante idee per i prossimi cinque anni. Viene a pensare che ci sia una faida a sinistra piuttosto, con regolamenti di conti. Sarebbe preoccupante per loro».