Inchiesta affidi Pesaro, Morani: «Ricci estraneo ai fatti, basta polemiche»

PESARO – Inchiesta affidi, Alessia Morani, candidata per il Pd al consiglio regionale delle Marche, commenta l’articolo di Repubblica che riporta alcune indiscrezioni sull’interrogatorio di Massimiliano Santini, ex collaboratore di Matteo Ricci.

Santini è indagato per corruzione in concorso assieme all’ex sindaco Matteo Ricci e il presidente delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Stefano Esposto.

«Matteo Ricci non sapeva niente di ciò che faceva Santini e non ha preso soldi. Questo è ciò che emerge dalle indiscrezioni sull’interrogatorio di Massimiliano Santini pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Basterebbe questo per chiudere tutte le polemiche che sono state fatte nelle ultime settimane e mesi. Ho molto rispetto per il lavoro della Magistratura e per questo credo che occorra attendere con fiducia gli esiti delle indagini».

Morani aggiunge: «Da avvocato, però, posso dire una cosa: a Ricci viene contestato il concorso in corruzione. Santini dice che Ricci non era a conoscenza delle sue attività e che non ha percepito un centesimo. Credo, perciò, che la sua estraneità ai fatti sia evidente. Una nota di colore, consentitemela. Sempre dalle indiscrezioni pare che Ricci fosse molto pressante con i suoi collaboratori, affinché facessero le cose presto, il prima possibile. Insomma, era un rompiscatole. Per chi lo conosce, come la sottoscritta, questa non mi sembra una grande novità. Mi sarei stupita del contrario».