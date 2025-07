Inchiesta Affidi, Baldelli: «Sistema Pesaro ha creato una cappa sulla città, la condanna è politica»

PESARO – Inchiesta Affidi, l’assessore regionale Francesco Baldelli lo analizza da un punto di vista politico. Nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di garanzia per l’ex sindaco Matteo Ricci e sono iniziati gli interrogatori dei 24 indagati nell’ambito di una ipotesi corruttiva, falso, turbativa d’asta, peculato.

«La condanna per il ‘Sistema Pesaro’ è politica – evidenzia Baldelli -. Lavoriamo insieme per liberare Pesaro da quella cappa, da quella autolimitazione in cui i politici di sinistra l’hanno rinchiusa per farla diventare un punto di riferimento per tutta la nostra provincia e per tutta la nostra regione.



Distinguiamo il piano politico da quello giudiziario. La politica non deve sostituirsi alla giustizia: la magistratura farà il suo corso, anche per Ricci come per tutti gli altri cittadini vale la presunzione di innocenza, ma il ‘Sistema Pesaro’ una condanna l’ha già ricevuta, la condanna politica che è cosa ben diversa da quella giudiziaria.

Il ‘Sistema Pesaro’ ha creato una cappa su tutta la città. Quindi, prima di tutto, c’è una condanna politica verso questo sistema che non ha fatto quello che doveva fare, che ha tolto e cancellato i diritti ai nostri concittadini e quindi a noi stessi e che ha ridotto la qualità della vita lungo la costa e impoverito tutto l’entroterra».



Baldelli chiude: «Dico ai pesaresi lavoriamo insieme per liberare la nostra città da quella autolimitazione in cui i politici di sinistra l’hanno rinchiusa, costruiamo insieme una nuova Pesaro che diventi veramente il fulcro di quello sviluppo che vogliamo garantire alla città e a tutta la nostra provincia, Senza più fare guerre né a Fano né a Urbino o ad Ancona. Perché insieme possiamo rilanciare la nostra regione. Non alimentiamo le divisioni, ma uniamo i territori, collaboriamo per rilanciamo l’economia di questa regione, la cultura di questa regione e il turismo di questa regione».