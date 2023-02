Incendio nella notte a Bellocchi di Fano: sul posto tre autobotti dei Vigili del Fuoco

FANO – Incendio nella notte a cavallo tra il 3 e 4 febbraio a Bellocchi di Fano. L’allarme è scattato intorno alle 20: il fuoco sarebbe divampato da un locale annesso ad un’abitazione. Da chiarire quali siano state le cause che hanno innescato il rogo.



Temendo che le fiamme potessero raggiungere l’abitazione o che nello stabile ci fossero materiale che potessero alimentare le fiamme, sul posto sono intervenute d’urgenza i Vigili del Fuoco di Fano e Pesaro con tre autobotti. L’incendio è stato domato e non si segnalano feriti o intossicati. Da quantificare i danni. Una volta spente le fiamme le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza sono perdurate per diverse ore.