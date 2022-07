Pesaro, inaugurata la spiaggia per cani Abbaia Flaminia

PESARO – Primo fine settimana “on the beach” per gli amici a 4 zampe ospiti di “Abbaia Flaminia” il tratto di arenile destinato ai bagnanti con cani al seguito di Baia Flaminia inaugurato sabato 9 luglio.

Nell’area, che sarà sempre più curata e sicura grazie alla presenza di educatori cinofili, e comoda, grazie al servizio di noleggio di circa 100 lettini e 50 ombrelloni, saranno sempre garantite ciotole con acqua, deposito di materiali, servizio doccia e, soprattutto, la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio cane.

«Siamo felici di poter restituire a turisti e cittadini un luogo in cui poter vivere appieno la bellezza dell’estate pesarese insieme ai propri amici a 4 zampe – spiegano Daniele Vimini, vicesindaco Riccardo Pozzi, assessore con delega al Patrimonio e Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche -. Un modello di spiaggia libera gratuita, lungo 52 metri, con un servizio unico in Italia che abbiamo creato in un luogo tra i più suggestivi del territorio da cui è possibile ammirare il tramonto sul mare. Un risultato raggiunto grazie alla volontà di questa Amministrazione di dotare anche Pesaro di una spiaggia per animali, elemento di grande attrattività per i turisti: sono sempre più quelli che scelgono la località di villeggiatura in base a tali servizi».

E per allinearsi a Pesaro, Città della Bicicletta, anche il foodtruck diventa su due ruote: «Sistemato a fianco della Bicipolitana, completa l’offerta di servizi della spiaggia con una proposta enogastronomica da asporto a cura di Farina del mio Sacco che mercoledì 13 luglio, in occasione della festa d’inaugurazione, proporrà musica dal vivo by Acoustic Rock AC/RO e cena vista tramonto».