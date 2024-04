Imprenditoria in lutto: è morto Gianfranco Tonti, ex presidente Confindustria Pesaro Urbino

PESARO – È morto Gianfranco Tonti, titolare della Ifi, marchio di riferimento nell’arredo per bar, gelaterie, pasticcerie e tutto il settore food ìa livello internazionale. Aveva 79 anni, è stato presidente di Confindustra Pesaro e Urbino dal 2013 al 2017. Lottava da qualche tempo con una brutta malattia.

Nato a Cattolica nel 1945, Tonti era entrato all’Ifi nel 1967, all’età di 22 anni

«La morte di Gianfranco Tonti lascia un grande vuoto nel mondo imprenditoriale italiano e internazionale. Lo ricordiamo non solo per le sue capacità manageriali e la sua spinta a portare il design e la manifattura italiana nel mondo, ma soprattutto perché è stato un uomo sempre disponibile e aperto al confronto con tutti». È il ricordo di Alessandra Baronciani, presidente di Confindustria Pesaro Urbino Tonti, negli anni da presidente, ha sostenuto il progetto di aggregazione delle Territoriali, «un esempio chiaro per le sfide che abbiamo davanti».

A ricordarlo anche il direttore di Confindustria Andrea Baroni, che lo ha avuto anche come presidente del Consorzio Energia Adriatica: «Equilibrato e costruttivo, disponibile all’ascolto, sempre con ampi orizzonti sia industriali, sia finanziari. Perdiamo una preziosa figura di riferimento».