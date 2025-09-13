Impianto alla Torraccia, Pesaro No Gnl: «Vigileremo sul ricorso al Tar»

PESARO – Impianto Gnl e ricorso al Tar, il comitato pronto a vigilare e non mollare un centimetro. Anche se la Fox Petroli ha avanzato una richiesta danni milionaria.

In conferenza stampa i tre referenti del Comitato: Roberto Malini, Carlo Ialenti e Lisetta Sperindei. Durante la conferenza stampa è stato analizzato il ricorso al TAR da parte di Fox Petroli contro il parere negativo espresso dal CTR dei Vigili del Fuoco delle Marche, che aveva bloccato il progetto GNL, ritenendolo pericoloso per la cittadinanza. Il diniego aveva determinato anche la decadenza automatica della VIA precedentemente concessa.

«Vigileremo con attenzione sull’esito del ricorso – ha dichiarato Roberto Malini – ma le motivazioni del CTR sono inoppugnabili. Riguardano la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini. Nessun TAR ha mai rovesciato un parere tecnico tanto autorevole».

Carlo Ialenti, esperto di impianti di gas naturale liquefatto e attivista, ha ricostruito con precisione il percorso documentale che aveva condotto, in un primo momento, alla VIA positiva. Ha sottolineato le «numerose lacune progettuali, evidenziando come i progetti industriali ad alto rischio debbano attenersi rigorosamente alle normative nazionali ed europee, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’Unione Europea».

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il rischio rappresentato dalle SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), azioni legali intimidatorie con finalità censorie.

Lisetta Sperindei, ex consigliera comunale e attivista, co-citata in giudizio con Malini in una causa civile da due milioni di euro intentata da Fox Petroli, ha ricordato come «la vertenza sia oggi attenzionata da numerosi organismi internazionali, fra cui l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, lo Special Rapporteur ONU sui Difensori dei Diritti Umani, la Commissione Europea, Front Line Defenders e diverse altre organizzazioni che tutelano gli attivisti nel mondo. Fra di esse, Net4Defenders, hub italiano nato con il sostegno della Commissione Europea in vista del recepimento in Italia della Direttiva AntiSLAPP, che avverrà il prossimo anno».

La causa rappresenta un inquietante primato: è infatti la più elevata richiesta di risarcimento mai avanzata contro singoli attivisti e non organizzazioni.

«La Direttiva anti-SLAPP in arrivo in Italia è storica – hanno affermato Malini e Sperindei – ma deve diventare concreta protezione per chi agisce in difesa dei beni comuni».