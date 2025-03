Impianto Gnl Pesaro, il fronte del “no” torna in piazza il 22 marzo

Progetto Green Fox, EveryOne Group e altre sigle vogliono sensibilizzare i cittadini. Dall'altra parte Lugli (M5S) cerca la via del dialogo costruttivo

PESARO – Progetto Green Fox, il fronte del no è pronto a tornare in piazza. Appuntamento sabato 22 marzo in piazza del Popolo.

Il tema è l’ipotesi impianto liquefazione del gas. Il caso è balzato recentemente alle cronache scatenando reazioni delle associazioni e della politica. Non solo l’esposto, ma anche il ricorso al Tar.

Il Comitato Etico e Scientifico di Europa Verde ha esaminato il progetto e ne è scaturita un’interrogazione parlamentare da parte di Luana Zanella per la revoca dell’autorizzazione alla compatibilità ambientale. Europa Verde sostiene che Pesaro dovrebbe valorizzare i suoi giacimenti naturali e culturali, piuttosto che investire in infrastrutture legate al gas che contraddicono gli obiettivi del Green Deal. Sinistra Italiana, Alleanza Verdi e Sinistra hanno avviato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di non autorizzare la costruzione del nuovo impianto.

EveryOne Group con Roberto Malini, critica il progetto: «Pesaro rischia di compromettere il suo futuro turistico a causa del progetto Fox Petroli. Questo impianto potrebbe avere conseguenze devastanti per la qualità dell’aria, la sicurezza pubblica e l’immagine turistica della città».

Dall’altra parte il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Pesaro, portavoce del Movimento Cinque Stelle Lorenzo Lugli evidenzia: «Il progetto di riconversione industriale della Fox Petroli – ha detto – ha generato un dibattito, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo per garantire sicurezza e sviluppo». Lugli insieme ad altri rappresentanti, ha visitato l’impianto per valutare la situazione e garantire che la sicurezza dei cittadini sia una priorità: «Durante la visita, abbiamo potuto constatare che l’azienda è aperta al confronto e pronta a rispondere alle esigenze del territorio, un segnale positivo, che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini possa portare a soluzioni condivise. In un momento in cui la politica è spesso divisiva, è importante ricordare che il nostro compito è quello di gettare ponti, non di alzare muri».

«Intendiamoci, l’azione dei comitati afferma – è sana perché chiedono sicurezza e rispetto per l’ambiente ma se le polemiche non portano da nessuna parte, il dialogo costruttivo può trasformare le sfide in opportunità. È fondamentale informare i cittadini in modo chiaro e corretto – aggiunge – evitando allarmismi eccessivi. Le tecnologie moderne e i protocolli di sicurezza sono in grado di gestire il trattamento di Gnl in aree abitate con standard elevati».