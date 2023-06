PESARO – Il ministro Santanchè a Pesaro per parlare di turismo. La commissione “Attività Economiche, Turismo e Trasporti” del coordinamento Fratelli d’Italia Pesaro ha incontrato in diverse giornate gli operatori interessati al Settore Turistico.

Si sono svolti singoli incontri con Albergatori, Ristoratori, Operatoti turistici (agenzia viaggi), Balneari e Operatori Portuali con l’obiettivo di ascoltare le istanze e i suggerimenti dai diretti interessati, ne è scaturito un confronto molto partecipato che ha messo in evidenza punti e aspettative che da tempo, sia a livello locale che nazionale, sono state trascurate nell’ottica di una programmazione integrata e sinergica del settore.

«Il lavoro di ascolto intrapreso ha la sua motivazione nel far incontrare le istanze delle categorie operanti nel settore turismo con l’azione politica che ha dimostrato di ben comprendere l’importanza strategica ed economica di questo settore fondamentale per il sistema Italia. Quanto scaturito va oltre l’ambito regionale essendo tali problematiche comunemente rappresentative anche in una ottica nazionale. La Regione Marche, grazie anche all’affinità politica che vede la delega sul turismo del Governatore Francesco Acquaroli e a livello nazionale il Ministro Daniela Santanché, può divenire il laboratorio progettuale per sviluppare una azione integrata e sinergica fra le categorie interessate. Il comparto turistico non deve essere visto come un insieme di categorie da supportare singolarmente ma come un’unica “industria” capace di produrre ricchezza e posti di lavoro, prendendo atto che il nostro paese è un unicum di eccellenze irripetibili a livello mondiale essendo un grande museo a cielo aperto».

Per Serena Boresta e tutto il coordinamento Fdi «I nostri paesaggi, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre opere d’arte, le nostre eccellenze enogastronomiche chiedono solo di essere pubblicizzate, valorizzate e supportate creando quel circolo virtuoso che adeguerà l’offerta in senso migliorativo ad una crescente domanda turistica. A coronamento del lavoro fatto a testimonianza del supporto e della vicinanza politica a queste categorie il Coordinamento di Fratelli d’Italia Pesaro organizza un convegno a Pesaro invitando i rappresentanti Nazionali e Regionali di questi settori da noi coinvolti».

Appuntamento a Pesaro venerdì 23 giugno alle ore 18 nella sala convegni dell’Hotel Excelsior a Pesaro, Lungomare Nazario Sauro, 34. Con la partecipazione di: Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; On. Riccardo Zucconi, membro della X° Commissione attività Produttive Commercio e

Turismo; Sen. Elena Leonardi, Segretario della Commissione Sanità del Senato. Coordinatrice FdI

Marche; On. Lucia Albano, Sottosegretario del ministero dell’economia e delle finanze con delega in

materie di dissesto idrogeologico; Consigliere Regionale Andrea Putzu, Presidente Commissione Turismo;

Consigliere Regionale Nicola Baiocchi, Presidente Commissione Sanità.