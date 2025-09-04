Il ministro Valditara a Pesaro elogia le Marche: «Studenti oltre la media nazionale dell’eccellenza negli Invalsi»

PESARO – L’eccellenza degli studenti marchigiani e gli investimenti sulle scuole e asili nido.

Appuntamento a Palazzo Gradari per il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. A Urbino ha visitato la “Scuola del libro” poi ha raggiunto Pesaro in serata per partecipare al convegno su scuola, formazione e lavoro organizzato dalla Lega. In agenda anche l’incontro con gli studenti e insegnanti dell’Ipsia Benelli del Campus che ha vinto il bando Pnrr per i laboratori di robotica e che inizierà la sperimentazione tecnologica professionale del 4+2.

«Devo fare i complimenti alla Scuola marchigiana che piazza ai livelli di eccellenza i suoi ragazzi nelle rilevazioni invalsi, è al top in Italia. Per quanto riguarda la Primaria e secondaria di primo grado ci sono performance altissime. I ragazzi al livello di eccellenza sono nella media italiana al 18% mentre nelle Marche toccano il 24% per italiano, matematica e inglese».

Il ministro ha espresso «orgoglio» per il progetto del Campus con le scuole premiate da un investimento importante di 750mila euro con capofila l’Ipsia Benelli di Pesaro, «che dimostra la qualità di questo percorso scolastico».

Grande attenzione anche alla progettazione del 4+2, ovvero un nuovo percorso di studi tecnico-professionale che riduce la durata della scuola superiore a quattro anni, seguiti da un biennio facoltativo di specializzazione presso gli Istituti Tecnici Superiori per un accesso più rapido al mondo del lavoro o all’università e che mira a rafforzare l’interazione con le imprese: «Buona parte del futuro professionale dei giovani passa da lì, come Governo stiamo facendo davvero parecchio». Poi ha chiosato: «Non dimentichiamoci gli studi che dicono che nel 2027 il 47% dei posti di lavoro non sarà coperto per mancanza di qualifiche, quindi abbiamo una straordinaria necessità di avviare percorsi formativi, percorsi scolastici che diano in tempi rapidi soddisfazioni professionali ai nostri giovani, assunzioni e anche gratificazioni professionali».

Un cenno anche al calo degli studenti, come riportato anche negli ultimi dati nelle Marche. «Gli ultimi dati Istat parlano di un rallentamento della decrescita demografica. Noi investiamo su asili nido con risorse nazionali oltre che Pnrr. Sulle Marche nell’ultimo anno abbiamo investito 700 milioni di euro e sugli asili nido circa 150 milioni: un dato enorme».

A Palazzo Gradari hanno partecipato i parlamentari Tiziana Nisini, la responsabile del dipartimento Lavoro, Luca Toccalini, il responsabile del dipartimento giovani e il senatore Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro.