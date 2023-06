Il palazzo della Provincia di Pesaro destinato ad ospitare uffici o appartamenti

Approvata la variante urbanistica per la valorizzazione patrimoniale. «Così sarà appetibile sul mercato. Possibilità per l'alienazione»

PESARO – Il palazzo della Provincia in via Gramsci a Pesaro potrà essere venduto. È stata approvata in consiglio provinciale la proposta di variante urbanistica per la valorizzazione patrimoniale del Palazzo Nuovo di viale Gramsci, attuale sede degli uffici amministrativi della Provincia (voto a favore della maggioranza, minoranza astenuta). «La ristrutturazione richiederebbe soluzioni strutturali. Le verifiche tecniche sull’edificio, risalente al 1964, hanno rilevato criticità», ha evidenziato il direttore generale Marco Domenicucci.

Per questo «riteniamo vantaggioso valorizzare l’immobile attraverso una maggiore flessibilità della destinazione urbanistica attuale. Estendendo le possibilità oltre a quella degli uffici pubblici (che peraltro non sarà preclusa, ndr), qualora l’Ente volesse procedere con l’alienazione del bene trasferendo i suoi uffici in altra sede. Su questo stiamo al momento lavorando su diverse ipotesi». Le possibilità di destinazione si ampliano quindi a ‘servizi e attrezzature’, ‘attività terziarie’ e ‘residenze’. «Così l’immobile può diventare più appetibile sul mercato. La proposta di variante passerà ora al Comune di Pesaro per l’eventuale adozione e approvazione da parte del consiglio comunale», ha spiegato Domenicucci.