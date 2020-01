Il nuovo anno inizia con una vittoria per Vis, Samb e Fano. La Fermana ferma il Vicenza Capolista

Festa grossa allo Stadio Benelli con la Vis Pesaro che per la seconda volta in stagione batte il Cesena. I biancorossi di Mister Simone Pavan trovano il vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Flavio Lazzari al ventunesimo del primo tempo e chiudono la prima parte di gara in vantaggio grazie a due grandi parate di Puggioni che negano il gol al Cesena. Nel secondo tempo il Cesena ci prova ma è sempre il solito Puggioni a tenere inviolata la porta vissina e a decretare con una serie di parate il risultato finale in favore dei pesaresi. I biancorossi ora salgono al tredicesimo posto a quota 22 punti in classifica, a metà strada (5 punti) tra i playoff e i playout.

È iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per la Sambenedettese vittoriosa in casa della Triestina nell’anticipo del sabato. I rossoblu espungano Trieste grazie al vantaggio di Cernigoi al quarto minuto del primo tempo e con il raddoppio di Di Pasquale al minuto 61. Nel primo tempo la Samb resta in 10 per l’espulsione di Miceli ma non si scompone. Subito dopo il raddoppio resta addirittura in nove uomini per l’espulsione di Cernigoi dopo un doppio giallo. I padroni di casa trovano il gol con Costantino solamente nei minuti finali ma non basta ad evitare la sconfitta. La Sambenedettese, ora 7° in classifica con 31 punti, nella prossima giornata giocherà proprio contro la Vis nella giornata di Sabato 18 gennaio.

Grande impresa del Fano che al Mancini supera il Padova per 2-1. I granata passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Barbuti alla metà del primo tempo e il Padova risponde, sempre dal dischetto, con Nicastro al 45’. Nel secondo tempo l’episodio chiave avviene al minuto 82 quando il Padova resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Kresic per doppio cartellino giallo. Due minuti dopo il Fano trova il gol vittoria con Di Sabatino. Primi tre punti dell’anno e festa granata. La squadra di Mister Alessandrini resta a +1 sul Rimini fanalino di coda dopo la vittoria dei romagnoli per 2-1 sulla Feralpisalò.

Inizia con un pareggio il 2020 della Fermana. I canarini fermano, davanti al proprio pubblico, il Vicenza capolista del Girone B. Finisce 0-0 una gara dura e nervosa. In virtù del concomitante pareggio del Carpi, il Vicenza conserva 4 punti di vantaggio sugli emiliani, in attesa del big match, che domenica vedrà di fronte al Menti la squadra di Di Carlo e quella di Riolfo. La Fermana, con il punto conquistato oggi, sale a quota 22 punti in classifica, a +5 dalla zona playout e a +7 dall’ultimo posto occupato al momento dal Rimini.