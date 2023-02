FANO – Finalmente ci siamo; la trepidante attesa è destinata finire a breve: il Carnevale di Fano 2023 tra una manciata di ore tornerà finalmente in tutto il suo splendore e con un evento ricco di sorprese e dolcezze. Un eventi attesissimo non solo per la sua blasonata tradizione che presto gli potrebbe vale il riconoscimento UNESCO ma anche e soprattutto perché, causa pandemia, le ultime due edizioni sono state “virtuali” o comunque light. Niente insomma a che vedere con il variopinto programma di questa edizione 2023.

Si inizia domenica 5 febbraio come sempre al mattino quando lungo viale Gramsci andrà in scena il Carnevale dei Bambini. Una festa tutta per i più piccoli e, soprattutto, per le scuole del territorio che sfileranno lungo viale Gramsci con le loro mascherate. Sul viale saranno posizionati anche i carri che poi diventeranno protagonisti, dalle ore 15, della sfilata principale.

Ad aprire il corteo, oltre alla presidente dell’Ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli e al sindaco Massimo Seri, ci saranno autorità di ogni ordine e grado, l’immancabile Vulón (la maschera ufficiale del Carnevale di Fano) e gli ospiti della prima domenica: Rossella Brescia, Ciccio e Baz direttamente dalla trasmissione “Tutti Pazzi per Rds”, un trio che tutte le mattine, tiene compagnia a migliaia e migliaia di ascoltatori con le loro gag e i loro scherzi telefonici. Presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale e di studenti della scuola primaria Giosuè Carducci di Cantiano, uno dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino maggiormente colpito dalla terribile alluvione del settembre scorso.

Tra gli ospiti anche il Maestro Danilo Murzilli, la Cover Band “Abba the Best”, San Marino Comics, i calciatori del Fano Calcio e rappresentanti del Carnevale di Novara.

Poi il Carnevale entrerà nel vivo con la sfilata delle mascherate e dei carri allegorici quest’anno legati dal tema “Spazio all’Arte”. Il primo giro è quello dedicato alla presentazione delle opere dei maestri carristi, il secondo quello del getto (saranno lanciati nelle 3 domeniche circa 180 quintali di dolciumi della ditta Dulciar) il terzo è quello della luminaria.

Il Vulon, simbolo del Carnevale di Fano

Attesa anche la sfilata del nuovo carro della Musica Arabita, un carro innovativo che si illumina dall’interno creando un gioco di luci davvero magico. La Musica Arabita (dal dialetto fanese “Arrabbiata”), che quest’anno compie 100 anni è una stravagante street band che, dal 1923, accompagna le sfilate suonando gli strumenti più bizzarri e strampalati (i batanaj) come campanacci, caffettiere, pentoloni, ombrelli, tenaglie e quant’altro.

Quest’anno viene anche riproposta la lotteria del Carnevale che mette in palio, come primo premio, un’autovettura, una Aixam dalla concessionaria Ford Eusebi, mentre il secondo premio è un programma di abbonamento di 6 mesi del Personal Fitness Lab e il terzo una bicicletta elettrica di Cascioli.