FANO – Il cuore grande dei Panthers, il gruppo ultrà dell’Alma Fano sta organizzando una raccolta di beni di prima necessita a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna.



Mentre continua il grande gelo tra supporters ed il presidente della squadra nonostante i grandi risultati centrati in stagione culminata con la vittoria nel derby con la Vigor, il collettivo di tifosi, memori anche delle devastazioni dovute alla pioggia sofferte nel pesarese, hanno deciso di dare il loro contributo per la causa: cibo a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale e tanto altro verrà raccolto nei punti che seguono: il Bar Giolla a San Cristoforo, il Bar Franco di Centinarola, il Pam Market di Bellocchi e la Crai di Cuccurano vicino alla farmacia e poi portati ai beneficiari.

In questi giorni l’emergenza nella regione è ancora alta: tante le zone disastrate e ancora di più gli sfollati che necessitano di ogni tipo di supporto.