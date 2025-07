I consiglieri provinciali pesaresi a Piobbico: «Trasporto scolastico, tasse, servizi: aiutare l’entroterra»

PIOBBICO – I problemi delle aree interne al centro del confronto al Castello Brancaleoni di Piobbico tra i consiglieri provinciali e gli amministratori del Comune. «È stato il primo di una serie di incontri che organizzeremo sull’entroterra – ha detto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini -. Il secondo appuntamento si terrà a Piandimeleto nei prossimi mesi. Al termine stileremo un documento trasversale, con tutte le forze politiche, che ponga l’accento su necessità e soluzioni da adottare: dalla viabilità al trasporto scolastico, passando per una diversa fiscalità per le botteghe dell’entroterra. Perché la benzina non può costare meno nell’entroterra, visto che i costi sono ingenti per chi è costretto a spostarsi a Pesaro o Fano per usufruire di servizi fondamentali? Proponiamo accise inferiori per le aree interne», ha rimarcato Paolini.

Gli interventi

Mentre il consigliere provinciale del gruppo ‘La Nuova Provincia’ Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto, ha sottolineato: «Per il bene delle aree interne bisogna andare oltre la politica e i partiti: l’iniziativa è stata importante perché si è parlato di spopolamento, servizi che mancano, imprese, studenti. Alcune proposte fatte sono condivisibili, come sui trasporti scolastici: è innegabile che un alunno di Piandimeleto, Mercatello sul Metauro o Piobbico, a differenza di uno studente che abita e vive a Pesaro, sostenga maggiori costi. E’ necessario insistere sugli incentivi per aiutare le famiglie e abbattere i costi dei trasporti e degli abbonamenti: non ci sono studenti di serie B e un alunno di Piobbico o Piandimeleto deve essere al pari di uno di Pesaro».

Tra i consiglieri provinciali presenti anche Gabriele Giovannini, Anna Maria Mattioli, Oriano Giovanelli, Laura Giombini per il gruppo ‘La Casa dei Comuni’. Ha detto il sindaco Alessandro Urbini, presente con buona parte della sua giunta: «Le aree interne sono sempre più in difficoltà: da decenni si parla di potenziare i servizi, ma la realtà è che non abbiamo in alcun modo politiche che li favoriscono. Un’argomentazione seria è la detassazione delle attività nel territorio, perchè se non ci sono servizi il tessuto sociale ne risente. E il ‘dormitorio’ non basta».

Il Premio

Novità sulle scuole superiori. Il presidente Paolini ha annunciato l’avvicendamento dell’iniziativa “Cento e lode” dedicata ai maturi con la massima votazione – la cui ultima edizione resterà quindi quella tenuta lo scorso anno a Vallefoglia – con l’istituzione del Premio Metauro sezione speciale “Daniele Tagliolini”, rivolto invece a tutti gli studenti e studentesse degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia. Sarà un concorso organizzato dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro in partenariato con la Provincia, nell’ambito del prestigioso premio più che trentennale, sulla base di un’idea raccolta dalla Casa degli Artisti di Fossombrone e dall’associazione Happennino, già molto significativa per il compianto ex presidente della Provincia e sindaco di Peglio. «Daniele Tagliolini – ha spiegato Paolini – ha sempre riservato massima attenzione ai giovani e al mondo della scuola ed era legato fortemente all’identità del territorio. Piuttosto che focalizzarsi sull’individualità, con questo concorso premieremo i lavori collettivi più significativi, in forma di testi scritti o prodotti multimediali, che siano in grado di creare una forte connessione con le nostre terre, i paesaggi e le radici dei nostri giovani».

La prima edizione è prevista nel 2026, con il bando veicolato dal prossimo anno scolastico all’interno degli istituti.